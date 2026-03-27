На вуліцы Тэль-Авіва выйшлі сотні чалавек з антываеннымі плакатамі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Масавыя антываенныя дэманстрацыі прайшлі ў гарадах Ізраіля. Маніфестанты заяўляюць, што стаміліся ад войнаў, якія ўрад Ізраіля бесперапынна вядзе ўжо больш як два гады. Завяршыліся выступленні жорсткімі паліцэйскімі затрыманнямі і разгонам пратэстоўцаў.
У цэнтры Тэль-Авіва на вуліцы выйшлі сотні чалавек з антываеннымі плакатамі і лозунгамі. Але акцыя пратэсту не была дазволена ўладамі, таму што ў горадзе дзейнічае забарона на правядзенне збораў больш як 50 чалавек з-за пагрозы абстрэлаў з боку Ірана.