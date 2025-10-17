3.73 BYN
Наступствы шатдауна - мільёны амерыканцаў рызыкуюць застацца галоднымі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Наступствы шатдауна становяцца ўсё больш адчувальнымі для амерыканцаў: мільёны чалавек рызыкуюць застацца без харчовай дапамогі.
Як паведамляе CNN, ужо ў лістападзе каля 42 млн грамадзян ЗША могуць пазбавіцца талонаў на харчаванне, калі кангрэс не зацвердзіць бюджэт. Але наступствы паралічу дзяржапарата выходзяць далёка за рамкі сацыяльнай сферы: Міністэрства энергетыкі паведаміла пра вымушаную адпраўку ў неаплачаны водпуск не менш як 80 % супрацоўнікаў, якія працуюць над абнаўленнем ядзернай зброі.
Напярэдадні Сенат ЗША дзясяты раз не змог спыніць шатдаун.
Фота РІА Навіны