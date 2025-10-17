Глядзець анлайнПраграма ТБ
Расіян і беларусаў не дапускаюць да ўдзелу ў муніцыпальных выбарах у Эстоніі

Упершыню расіяне і беларусы, якія пражываюць у Эстоніі, не змогуць прагаласаваць на выбарах. Размова ідзе пра 72 тыс. чалавек з пасведчаннем на права жыхарства.

19 кастрычніка ў рэспубліцы праходзяць выбары ў органы мясцовага самакіравання. Паводле новых паправак да закону, права галасаваць зараз маюць толькі грамадзяне Эстоніі, краін ЕС і НАТА. Закон быў прыняты ў тэрміновым парадку вясной і падпісаны прэзідэнтам краіны, каб выключыць удзел грамадзян нібы недружалюбных дзяржаў.

