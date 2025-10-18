3.73 BYN
У Кітаі пабілі сусветны рэкорд у шоу дронаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кітай устанавіў новы абсалютны сусветны рэкорд - адначасова ў неба ўзляцела каля 16 тыс. беспілотнікаў, прычым усе яны кіраваліся з аднаго камп'ютара.
Грандыёзны паказ прайшоў горадзе Люян, вядомым як "сталіца феерверкаў".
Папярэдні рэкорд належыць Чунцыну. Тады ў шоу ўдзельнічалі амаль 12 тыс. дронаў. Кітай не толькі перасягнуў сам сябе, але і паказаў свету, як сучасныя тэхналогіі могуць замяніць традыцыйныя феерверкі - ярка, бяспечна і маштабна.