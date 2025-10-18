3.73 BYN
Вашынгтон плануе правесці больш папярэдніх нарад з Расіяй
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Падрыхтоўчы марафон перад самітам Пуціна і Трампа ў Будапешце набірае абароты. Вашынгтон плануе правесці больш папярэдніх нарад з расійскім бокам, чым перад самітам на Алясцы ў жніўні, паведамляе Wall Street Journal.
Мэта - стварыць устойлівую аснову для магчымага пагаднення, якое можа паўплываць на ход канфлікту ва Украіне. ЗША разлічваюць на прарыў у перамовах. Дыпламатычныя сустрэчы на нізкім узроўні будзе курыраваць дзяржсакратар Марк Рубіа.
Паводле даных выдання, ЗША імкнуцца да глыбейшай прапрацоўкі дэталяў, каб пазбегнуць зрываў і недаразумення на вышэйшым узроўні.
Нагадаем, сустрэча лідараў ЗША і Расіі ў Будапешце чакаецца ў найбліжэйшыя тыдні.