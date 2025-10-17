3.73 BYN
Сусветны жаночы хакейны ўікенд прайшоў на "Мінск-Арэне"
Косы з-пад шлемаў, бліскучыя вочы за візорамі і збянтэжаныя ўсмешкі. Такія хакеісткі замест мускулістых малайцоў са сталічнага "Дынама" 18 кастрычніка разразалі лёд на "Мінск-Арэне".
У Беларусі напярэдадні правялі Сусветны жаночы хакейны ўікенд. Сутнасць падзеі простая - папулярызацыя дысцыпліны ў краіне.
Разам каля 80 дзяўчат сабраліся разам на галоўнай пляцоўцы сталіцы і патрэніраваліся пад кіраўніцтвам спецыялістаў, а таксама "зубраў". Прычым прыехалі дзяўчаты і іх бацькі ў тым ліку з рэгіёнаў. Хтосьці з малых зараз робіць толькі першыя крокі ў гэтым відзе спорту, хтосьці наогул упершыню прымерыў канькі.
Але сярэдні ўзрост гэтых гульцоў складае 6-8 гадоў - гэта той самы час, калі мамам і татам варта аддаваць дзіця ў прафесійныя школы і секцыі. Дарэчы, на цяперашні набор усё яшчэ можна паспець.
Лёд падзялілі на некалькі "станцый": для пачаткоўцаў і больш вопытных. На адной пляцоўцы вучылі катацца, на іншых дзеці выконвалі вызначаныя заданні.
Пасля заканчэння трэніроўкі на лёдзе ўсіх удзельніц чакала экскурсія па "Мінск-Арэне". Дзяўчаткі наведалі "дынамаўскую" зону - трэнажорную і гульнявую залы, распранальню "зубраў". Пасля паглядзелі мультфільм пра хакей.
Падкрэслім, што такія падзеі прайшлі таксама і ў клубах Экстралігі па ўсёй краіне.