Мірныя мітынгі ў Іспаніі ў падтрымку Палесціны

Да міру на Блізкім Усходзе заклікалі ўдзельнікі маніфестацый у падтрымку Палесціны, якія праходзяць у цэнтры Мадрыда і Барселоны. Людзі выйшлі на вуліцы пасля таго, як перамір'е паміж Ізраілем і ХАМАС было парушана. Абодва бакі абвінавачваюць у зрыве кампрамісу адзін аднаго. Іспанскія мітынгоўцы заклікалі да стрымлівання далейшай эскалацыі і прытрымлівання ўзгодненага мірнага плана. Мітынгі з аналагічнымі заклікамі праходзяць і ў іншых еўрапейскіх гарадах - Мілане, Парыжы, Лісабоне.