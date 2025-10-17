Лісіцы, журавіны, бульба: што фанаты дораць беларускім футбалістам

Некалькі разоў кадры з вядром смачных грыбоў абляцелі інтэрнэт, а праекту "Першага інфармацыйнага" "Галоўны эфір" удалося знайсці балельшчыка футбольнага клуба "Мёры", які гэты пасляматчавы рытуал зрабіў сапраўдным трэндам. Аляксандр, так завуць фаната, паказаў тыя засекі, дзе рыхтуе трафеі для MVP асобна ўзятай гульні яго любімай каманды. Дарэчы, сын балельшчыка хоча стаць футбалістам.