Лісіцы, журавіны, бульба: што фанаты дораць беларускім футбалістам
Другая ліга Беларусі па футболе працягвае паказваць сваю шчырую любоў да гульні нумар адзін.
Пасля матчаў гульцы атрымліваюць незвычайныя падарункі. Напрыклад, у Мёрах актуальныя лісіцы або вядро журавін.
Некалькі разоў кадры з вядром смачных грыбоў абляцелі інтэрнэт, а праекту "Першага інфармацыйнага" "Галоўны эфір" удалося знайсці балельшчыка футбольнага клуба "Мёры", які гэты пасляматчавы рытуал зрабіў сапраўдным трэндам. Аляксандр, так завуць фаната, паказаў тыя засекі, дзе рыхтуе трафеі для MVP асобна ўзятай гульні яго любімай каманды. Дарэчы, сын балельшчыка хоча стаць футбалістам.
У футбольным свеце ў не самых элітных дывізіёнах гульцы пасля матчаў таксама могуць атрымаць, напрыклад, мяшок бульбы, альбо 0,5 т морквы, альбо нават жывога баранчыка.