Шматдзетная мама з Бабруйска стала пераможніцай конкурсу "Краса Беларусі"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Мінску падвялі вынікі рэспубліканскага конкурсу "Краса Беларусі". Першае месца на конкурсе прыгажосці шматдзетных мам заняла бабруйчанка Вольга Гарачава. Удзельніца змагалася за тытул разам з 15 канкурсанткамі з усёй краіны, прайшла 2 этапы адбору і 7 конкурсных дзён. Усе прадэманстравалі конкурсныя нумары, паказалі сябе з творчага боку і прайшлі навучанне дэфіле.
Конкурс праходзіць ужо пяты год. Яго канкурсанткі - шматдзетныя мамы, якія актыўна заяўляюць пра свае жыццёвыя мэты і задачы, з'яўляюцца яркім прыкладам для сваіх дзяцей. У рамках конкурсу ўдзельніцы запісалі відэазварот будучым пакаленням аб важнасці захавання гістарычнай праўды.