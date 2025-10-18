Глядзець анлайнПраграма ТБ
"Краса Беларусі": хутка стане вядома імя пераможца конкурсу прыгажосці для шматдзетных мам

Тыдзень бацькоўскай любові працягваецца ў Беларусі. Па ўсёй краіне праходзяць маштабныя мерапрыемствы, віншавальныя акцыі і тэматычныя форумы.

Зусім хутка вызначаць самую прыгожую шматдзетную маму на юбілейным Рэспубліканскім конкурсе прыгажосці "Краса Беларусі".

Кожная фіналістка, іх усяго 15, - ужо пераможца, таму што гэта чыстая гераічнасць выхоўваць траіх, як мінімум, дзяцей і быць цудоўнай у сваёй прафесіі.

Арганізаваць такую колькасць добрых мерапрыемстваў і спаборніцтваў для канкурсантаў маглі толькі такія ж амбіцыйныя дзяўчаты, якія праходзілі гэтыя выпрабаванні і не раз.

"Наша краіна - гэта вялікая сям'я, і толькі разам, аб'ядноўваючыся з жанчынамі, мы зможам пераадолець усё неабходнае", - адзначыла арганізатар конкурсу.

У кулуарах дзяўчаты расказалі, што гэты конкурс дапамог ім раскрыць сваю жаноцкасць, прыгажосць і мудрасць.

Сёння на Маякоўскага, 129 чакаецца шмат прыгажосці. Пакуль лозунгі давучваюцца, плакаты дамалёўваюцца, а букеты працягваюць масава паступаць у канцэртную залу.

