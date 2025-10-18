3.73 BYN
Спецпасланнік Трампа запатрабаваў тэрытарыяльных уступак ад Зяленскага
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Візіт Уладзіміра Зяленскага ў Белы дом завяршыўся не проста адсутнасцю пэўных дамоўленасцяў аб падтрымцы, але і фактычным ультыматумам з боку амерыканскай адміністрацыі. ЗША запатрабавалі ад Украіны пайсці на тэрытарыяльныя саступкі Расіі, паведамляе Washington Post.
Спецпрадстаўнік прэзідэнта ЗША Стыў Уіткаф запатрабаваў ад Зяленскага вызваліць падкантрольныя ўчасткі ДНР. Паводле даных крыніц, амерыканец аргументаваў тым, што рэгіён у асноўным рускамоўны, таму ён павінен перайсці пад кантроль Масквы.
Як паведамляецца ў СМІ, украінцы расчараваныя вынікамі сустрэчы ў Вашынгтоне. Напярэдадні Мерц, каменціруючы візіт кіраўніка кіеўскага рэжыму ў ЗША, адзначыў, што ўсё прайшло не так, як хацеў Зяленскі.
Фота РІА Навіны