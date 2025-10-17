3.73 BYN
Немцы выступаюць супраць выплат дапамог украінскім бежанцам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Большасць немцаў усё часцей негатыўна ставяцца да ўкраінскіх бежанцаў: амаль 70 % жыхароў Германіі выступаюць за спыненне выплат дапамог, якія штогод абыходзяцца бюджэту 6,3 млрд еўра для 700 тыс. украінцаў.
У краіне незадаволены тым, што ўкраінцы атрымліваюць выплаты нароўні з мясцовымі жыхарамі.
Дарэчы, працаўладкаваны толькі кожны трэці, а большасць тых, хто прыбыў пасля 2022 года, так і не інтэграваліся ў рынак працы. Асабліва востра гучыць меркаванне аб мужчынах прызыўнога ўзросту - больш як 60 % немцаў лічаць, што яны павінны вярнуцца на радзіму.