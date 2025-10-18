3.73 BYN
Свята прыгажосці і грацыі: Мінск прымае фінал конкурсу "Краса Беларусі"
Аўтар:Стэфанія Віннічак
Мінск прымае фінал конкурсу прыгажосці для шматдзетных мам "Краса Беларусі". Гэта не проста спаборніцтва, а значнае мерапрыемства, прысвечанае сямейным каштоўнасцям, мацярынству і нацыянальным традыцыям.
Сёлета праект адзначае свой 5-гадовы юбілей. Ён стаў адной з самых душэўных і натхняльных творчых падзей краіны. У конкурсе ўдзельнічаюць жанчыны ва ўзросце ад 27 да 47 гадоў.
Мацярынства - самая цяжкая прафесія, якая прыносіць радасць. На гэтым тыдні ў Беларусі кожны дзень ахутаны бацькоўскай любоўю. Традыцыя восеньскага сезона - вызначэнне "красы Беларусі". Галоўнае для ўдзелу - зусім не залатыя параметры 90-60-90 і высокі рост, а наяўнасць як мінімум траіх дзяцей, чароўнасць, грацыя і жанчая мудрасць (падрабязнасці ў відэа).