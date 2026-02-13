3.72 BYN
Назірайце і далей: на Захадзе сочаць за праверкай баявой гатоўнасці УС Беларусі і робяць высновы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
За ходам баявой гатоўнасці беларускай арміі сочыць асабіста Галоўнакамандуючы. Ацэньваюць яе і заходнія аналітыкі.
На парадку дня СМІ шэрагу замежных выданняў - тэма праверкі баявой гатоўнасці Узброеных Сіл Беларусі.
Так, напрыклад, кітайскае агенцтва "Сіньхуа" піша пра тэсціраванне ваеннага арганізма наступнае: "Сінявокая ўзмацняе стратэгічнае стрымліванне для процідзеяння ваеннай актыўнасці НАТА, якая расце. Пры гэтым Беларусь разглядае свае дзеянні не як эскалацыю, а як неабходную рэакцыю на больш варожае становішча ў сферы бяспекі".
Пішуць пра іспыт беларускіх вайскоўцаў і польскія СМІ. Што ўзяла "на аловак" Варшава і ў чым асаблівасць цяперашняй праверкі, давайце разбяромся (глядзіце відэа).