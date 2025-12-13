3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Nestlе плануе скараціць 16 тыс. супрацоўнікаў да 2027 года
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Несалодкае жыццё ў Nestlе - кампанія страчвае інвестараў і скарачае супрацоўнікаў.
Як піша Handelsblatt, да 2027 года вытворца мае намер пазбавіцца ад 12 тыс. офісных работнікаў і ад 4 тыс. супрацоўнікаў вытворчага і лагістычнага падраздзяленняў. Гэта амаль 6 % ад агульнай колькасці. Такім чынам Nestlе мае намер скараціць выдаткі.
Даўгі швейцарскага канцэрна ўжо выраслі ў чатыры разы, акцыі за тры гады ўпалі на 30 %. Каб змякчыць правал, кампанія стала эканоміць - перайначваць рэцэпты, замяняючы дарагія інгрэдыенты таннымі.