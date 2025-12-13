Глядзець анлайнПраграма ТБ
Nestlе плануе скараціць 16 тыс. супрацоўнікаў да 2027 года

Несалодкае жыццё ў Nestlе - кампанія страчвае інвестараў і скарачае супрацоўнікаў.

Як піша Handelsblatt, да 2027 года вытворца мае намер пазбавіцца ад 12 тыс. офісных работнікаў і ад 4 тыс. супрацоўнікаў вытворчага і лагістычнага падраздзяленняў. Гэта амаль 6 % ад агульнай колькасці. Такім чынам Nestlе мае намер скараціць выдаткі.

Даўгі швейцарскага канцэрна ўжо выраслі ў чатыры разы, акцыі за тры гады ўпалі на 30 %. Каб змякчыць правал, кампанія стала эканоміць - перайначваць рэцэпты, замяняючы дарагія інгрэдыенты таннымі.

Разделы:

У свеце

Теги:

Швейцарияшоколад