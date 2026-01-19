Глядзець анлайнПраграма ТБ
Новая чыгуначная трагедыя ў Іспаніі: апоўзень стаў прычынай крушэння пад Барселонай

Іспанію патрэсла другая чыгуначная катастрофа за мінулыя пару сутак: пад Барселонай сышоў з рэек прыгарадны цягнік. Машыніст загінуў, 37 чалавек пацярпелі, пяцёра - у цяжкім стане.

Папярэдне вядома, што здарэнне адбылося з-за разбуранай апоўзнем інфраструктуры. На месцы аварыі працуюць 20 машын хуткай дапамогі.

Трагедыя здарылася ўсяго праз двое сутак пасля страшнага сутыкнення двух цягнікоў у іншай частцы Іспаніі: там загінулі не менш як 42 чалавек, больш як 170 пацярпелі. У краіне абвешчана трохдзённая нацыянальная жалоба.

