Орбан запатрабаваў неадкладна зняць санкцыі супраць Расіі
Сітуацыя вакол Ірана паказала ўразлівасць ЕС у энергетыцы. Еўропе зараз няма адкуль папаўняць запасы газу. Як паведаміў камісар ЕС па энергетыцы, краіны саюза павінны рыхтавацца да зацяжнога "энергетычнага шоку" з-за вайны на Блізкім Усходзе. Не згодныя з пазіцыяй Будапешт і Браціслава. Яны маюць намер разам дабівацца ад кіраўніцтва Еўрасаюза адмены забароны на пастаўкі расійскіх нафты і газу ў Еўропу. Пра гэта паведаміў венгерскі прэм'ер Віктар Орбан пасля размовы са славацкім калегам Робертам Фіца.
Орбан таксама заклікаў Брусель прымусіць Уладзіміра Зяленскага адкрыць нафтаправод "Дружба", які Украіна заблакіравала яшчэ 27 студзеня. Будапешт лічыць дзеянні Кіева спробай шантажу і ўплыву на ўнутраную палітыку краіны, у тым ліку ў кантэксце маючых адбыцца 12 красавіка парламенцкіх выбараў.