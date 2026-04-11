Парыж і Лондан правядуць міжнародную канферэнцыю па пытаннях суднаходства ў Армузскім праліве
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Амерыканская блакада іранскіх партоў пачнецца праз гадзіну. Рынкі адрэагавалі ўзлётам цэн. На гэтым фоне Францыя і Вялікабрытанія маюць намер правесці міжнародную канферэнцыю па гарантаванні бяспекі суднаходства ў Армузскім праліве. Пры гэтым, як заявіў французскі прэзідэнт Эмануэль Макрон, абмеркаванне пройдзе без удзелу ЗША і Ізраіля.
Рост цэн на энергарэсурсы прымушае ўлады еўрапейскіх краін шукаць меры падтрымкі насельніцтва. У асобных краінах прайс дасягае 2,5 еўра за літр. Урад Германіі, напрыклад, дамовіўся аб часовым зніжэнні падатку на энерганосьбіты. Тым самым паліва патаннее на 17 цэнтаў за літр у найбліжэйшыя месяцы.