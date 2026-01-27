Глядзець анлайнПраграма ТБ
Першы голас прымірэння? Еўрадэпутат з Літвы заявіў пра неабходнасць іншага падыходу да Мінска

Дэпутат Еўрапарламента ад Літвы Вальдэмар Тамашэўскі выступіў з гучным заклікам. Ён лічыць, што Літва, не прызнаўшы выбары ў Беларусі, справакавала зацяжное супрацьстаянне.

"Збольшага мы самі вінаватыя ў тым, што ўвязаліся ў гэты канфлікт. Мы павінны быць больш стрыманымі. Менавіта сённяшняя амерыканская дыпламатыя паказала, што праблемы можна і трэба вырашаць па-іншаму", - заявіў Вальдэмар Тамашэўскі.

Гэта выступленне, апублікаванае ў літоўскіх СМІ, з'яўляецца ці ледзь не першым выразным і вызначаным заклікам да паразумення і супрацоўніцтва. Пытанне - ці стане гэтая стратэгія ўстойлівай і не толькі слоўнай?

