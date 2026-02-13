Варшава ўсумнілася ў праве ЗША на вядучую ролю ў перамовах па Украіне. Кіраўнік МЗС польскага рэжыму лічыць, што на яе можа прэтэндаваць толькі той, хто больш укладвае сродкаў. А падтрымка Вашынгтона звялася да продажу Еўропе ваеннай тэхнікі, якую тая, у сваю чаргу, аддае Украіне.



Пры гэтым, калі еўрапейцы не змогуць навязаць сваю перагаворную пазіцыю Расіі і ЗША, то самі, па словах Варшавы, возьмуць на сябе спансаванне Кіева для працягу ваеннага канфлікту.