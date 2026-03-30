Праход праз Армузскі праліў стане платным
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Саудаўская Аравія, Турцыя і Егіпет па выніках перамоў з Іранам перадалі ЗША прапановы аб разблакіроўцы Армузскага праліва, паведамляе Reuters.
Прапаноўваецца структура збораў па тыпе Суэцкага канала, а Турцыя, Егіпет і Саудаўская Аравія могуць сфарміраваць аб'яднанне для кіравання нафтавымі патокамі праз гэты водны шлях.
У Тэгеране ж заявілі, што праход праз Армузскі праліў стане платным у адпаведнасці з новым іранскім законам.