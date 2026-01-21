Прэзідэнтам Балгарыі стала Іліяна Ётава

Канстытуцыйны суд Балгарыі зацвердзіў заяву Румена Радзева аб адстаўцы з пасады кіраўніка дзяржавы, датэрмінова спыніўшы яго паўнамоцтвы. Яго месца заняла віцэ-прэзідэнт Іліяна Ётава. Яна стала першай у гісторыі Балгарыі жанчынай на пасадзе прэзідэнта.