Прэзідэнтам Балгарыі стала Іліяна Ётава
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Канстытуцыйны суд Балгарыі зацвердзіў заяву Румена Радзева аб адстаўцы з пасады кіраўніка дзяржавы, датэрмінова спыніўшы яго паўнамоцтвы. Яго месца заняла віцэ-прэзідэнт Іліяна Ётава. Яна стала першай у гісторыі Балгарыі жанчынай на пасадзе прэзідэнта.
Сысці ў адстаўку Радзеў заявіў у панядзелак, 19 студзеня, паведаміўшы, што мае намер прыняць удзел у датэрміновых парламенцкіх выбарах. Шэраг экспертаў спадзяецца, што ў выніку будзе сфарміравана новая парламенцкая большасць, якая зможа вывесці краіну з палітычнага крызісу.
Выбары ў Балгарыі, дату якіх павінна вызначыць Ётава, за апошнія пяць гадоў будуць праводзіцца ўжо восьмы раз.