СБ ААН асудзіў удары Ірана, але ўстрымаўся ад крытыкі ЗША і Ізраіля
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Савет Бяспекі ААН прыняў рэзалюцыю з асуджэннем атак Ірана на арабскія краіны, пры гэтым у дакуменце атакі Вашынгтона і Тэль-Авіва не згадваюцца і не крытыкуюцца.
Рэзалюцыю падрыхтаваў Бахрэйн пры падтрымцы краін Персідскага заліва. За дакумент прагаласавалі 13 з 15 членаў Савета Бяспекі. Масква і Пекін устрымаліся ад галасавання.
На сустрэчы з крытыкай выступіў пастаянны прадстаўнік Расіі. Ён адзначыў, што нельга ігнараваць дзеянні ЗША і Ізраіля, бо іх Іран не правакаваў. Паводле яго слоў, прынятая рэзалюцыя не здольная прывесці да дасягнення міру ў рэгіёне Блізкага Усходу, яна толькі пагоршыць рознагалоссі паміж ключавымі гульцамі.