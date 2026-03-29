Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Трамп плануе завяршыць вайну з Іранам да 6 красавіка

ЗША зацікаўлены ў тым, каб арабскія дзяржавы пагасілі расходы Вашынгтона на ваенную аперацыю супраць Ірана, заявіла прэс-сакратар Белага дома. Кэралайн Левіт таксама паведаміла, што Злучаныя Штаты разлічваюць заключыць здзелку з Іранам да 6 красавіка.

Прычым, як інфармуе Wall Street Journal, гаспадар Белага дома гатовы на яе нават, калі Армузскі праліў застанецца зачыненым для суднаходства.

Амерыканскі лідар, паказвае выданне, нацэлены на рашэнне галоўных задач - падавіць іранскія ВМС і знішчыць запасы ракет, пасля чаго плануе згарнуць баявыя дзеянні і дабівацца ад Тэгерана аднаўлення суднаходства дыпламатычнымі метадамі. А ў выпадку правалу дыпламатыі ЗША будуць аказваць націск на Еўропу і краіны Персідскага заліва, каб тыя ўзначалілі намаганні па адкрыцці праліва.

Фота ТАСС

Разделы:

У свецеБліжні ЎсходЗША