Трамп плануе завяршыць вайну з Іранам да 6 красавіка
ЗША зацікаўлены ў тым, каб арабскія дзяржавы пагасілі расходы Вашынгтона на ваенную аперацыю супраць Ірана, заявіла прэс-сакратар Белага дома. Кэралайн Левіт таксама паведаміла, што Злучаныя Штаты разлічваюць заключыць здзелку з Іранам да 6 красавіка.
Прычым, як інфармуе Wall Street Journal, гаспадар Белага дома гатовы на яе нават, калі Армузскі праліў застанецца зачыненым для суднаходства.
Амерыканскі лідар, паказвае выданне, нацэлены на рашэнне галоўных задач - падавіць іранскія ВМС і знішчыць запасы ракет, пасля чаго плануе згарнуць баявыя дзеянні і дабівацца ад Тэгерана аднаўлення суднаходства дыпламатычнымі метадамі. А ў выпадку правалу дыпламатыі ЗША будуць аказваць націск на Еўропу і краіны Персідскага заліва, каб тыя ўзначалілі намаганні па адкрыцці праліва.
