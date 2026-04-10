Цуд сыходжання Жыватворнага агню адбыўся ў храме Гроба Гасподняга ў Іерусаліме

Жыватворны агонь сышоў у храме Гроба Гасподняга ў Іерусаліме

Цырымонія сабрала хрысціян з розных краін.

Жыватворны агонь кожны год сыходзіць у Кувукліі - мармуровай капліцы над пячорай Гроба Гасподняга, дзе, згодна з паданнем, быў пахаваны Ісус Хрыстос. Хрысціяне лічаць гэтую з'яву цудам. Традыцыйна да сыходжання Жыватворнага агню вернікі чытаюць малітвы аб яго з'яўленні.

Жыватворны агонь даставяць і ў Беларусь.

