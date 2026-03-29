Цырымонію сыходжання Жыватворнага агню ў Іерусаліме правядуць з абмежаваннямі

Цырымонія сыходжання Жыватворнага агню ў Вялікую суботу пройдзе ў абмежаваным фармаце, Стары горад Іерусаліма застанецца закрытым для паломнікаў. Аб гэтым піша БЕЛТА са спасылкай на паведамленне паліцыі Ізраіля.

Рашэнне было прынята падчас сустрэчы 30 сакавіка прадстаўнікоў паліцыі і лацінскага патрыярха Іерусаліма кардынала П'ербатысты Піцабалы. Адзначаецца, што паліцыя завяршае падрыхтоўку да правядзення мерапрыемстваў у Старым горадзе.

"У святле выключнай сітуацыі з бяспекай было дасягнута пагадненне з Лацінскім патрыярхатам аб правядзенні цырымоніі ў сімвалічным і абмежаваным фармаце, каб забяспечыць свабоду веравызнання без пагрозы жыццю вернікаў", - адзначылі ў паліцыі.