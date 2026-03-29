Цырымонію сыходжання Жыватворнага агню ў Іерусаліме правядуць з абмежаваннямі
Цырымонія сыходжання Жыватворнага агню ў Вялікую суботу пройдзе ў абмежаваным фармаце, Стары горад Іерусаліма застанецца закрытым для паломнікаў. Аб гэтым піша БЕЛТА са спасылкай на паведамленне паліцыі Ізраіля.
Рашэнне было прынята падчас сустрэчы 30 сакавіка прадстаўнікоў паліцыі і лацінскага патрыярха Іерусаліма кардынала П'ербатысты Піцабалы. Адзначаецца, што паліцыя завяршае падрыхтоўку да правядзення мерапрыемстваў у Старым горадзе.
"У святле выключнай сітуацыі з бяспекай было дасягнута пагадненне з Лацінскім патрыярхатам аб правядзенні цырымоніі ў сімвалічным і абмежаваным фармаце, каб забяспечыць свабоду веравызнання без пагрозы жыццю вернікаў", - адзначылі ў паліцыі.
Раней прэм'ер-міністр Ізраіля Біньямін Нетаньяху заявіў, што ён звярнуўся да "адпаведных улад" з просьбай дазволіць лацінскаму патрыярху Іерусаліма кардыналу П'ербатысту Піцабалу ўвайсці ў храм Гроба Гасподняга пасля таго, як ён не змог туды трапіць 29 сакавіка, а таксама "правесці богаслужэнне па сваім рашэнні".
Ізраільскія ўлады гавораць, што з меркаванняў бяспекі абмяжоўваюць доступ да рэлігійных мясцін ва Усходнім Іерусаліме, уключаючы мячэць Аль-Акса і Сцяну Плачу. У канцылярыі прэм'ер-міністра Ізраіля адзначалі, што забарона звязана з клопатам пра бяспеку.
Нетаньяху заяўляў, што асколкі ракет раней падалі ў непасрэднай блізкасці ад храма Гроба Гасподняга. У ізраільскай паліцыі паведамлялі, што ўсе святыя месцы ў Старым горадзе Іерусаліма былі "закрыты для вернікаў, асабліва месцы, якія не маюць стандартных ахоўных тэрыторый, з мэтай гарантавання грамадскай бяспекі".