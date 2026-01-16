У Аўстрыі пры сходзе снежных лавін загінулі 5 лыжнікаў

НЗ на захадзе Аўстрыі. Пры сходзе снежных лавін у раёне Зальцбурга загінулі 5 лыжнікаў. На месцы трагедыі таксама ўдалося знайсці выжыўшых: двое з іх атрымалі раненні. У пошукавых аперацыях задзейнічалі чатыры верталёты, а таксама тры каманды спецыялістаў: горнавыратавальная, кіналагічная і экстраннага рэагавання.

