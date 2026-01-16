3.71 BYN
У Аўстрыі пры сходзе снежных лавін загінулі 5 лыжнікаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
НЗ на захадзе Аўстрыі. Пры сходзе снежных лавін у раёне Зальцбурга загінулі 5 лыжнікаў. На месцы трагедыі таксама ўдалося знайсці выжыўшых: двое з іх атрымалі раненні. У пошукавых аперацыях задзейнічалі чатыры верталёты, а таксама тры каманды спецыялістаў: горнавыратавальная, кіналагічная і экстраннага рэагавання.
Ратавальнікі пераканаўча просяць турыстаў не пакідаць маркіраваныя трасы, бо большасць трагедый адбываецца пры катанні па-за спецыяльна адведзенымі участкамі.