У Аўстрыі пры сходзе снежных лавін загінулі 5 лыжнікаў

НЗ на захадзе Аўстрыі. Пры сходзе снежных лавін у раёне Зальцбурга загінулі 5 лыжнікаў. На месцы трагедыі таксама ўдалося знайсці выжыўшых: двое з іх атрымалі раненні. У пошукавых аперацыях задзейнічалі чатыры верталёты, а таксама тры каманды спецыялістаў: горнавыратавальная, кіналагічная і экстраннага рэагавання.

Ратавальнікі пераканаўча просяць турыстаў не пакідаць маркіраваныя трасы, бо большасць трагедый адбываецца пры катанні па-за спецыяльна адведзенымі участкамі.

