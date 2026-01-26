Кіеў павінен будзе вярнуць выдаткаваныя на яго грошы і заплаціць за рамонт "Паўночных патокаў". Лідар партыі "Альтэрнатыва для Германіі" назвала патрабаванні, якія яе ўрад прад'явіць Украіне ў выпадку перамогі на выбарах. Палітык раскрытыкавала бягучую палітыку Берліна ў дачыненні да Кіева. Яна лічыць, што краіна, вінаватая ў падрыве "Паўночнага патоку", не можа быць сябрам Германіі.