У Літве загаварылі аб гатоўнасці да перамоў з Беларуссю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вільнюс нарэшце заявіў аб гатоўнасці да перамоў з Мінскам, але ў асаблівым фармаце. Згодна з паведамленнямі літоўскіх СМІ, якія спасылаюцца на заяву кіраўніка МЗС балтыйскай рэспублікі, размова ідзе пра абмеркаванне пытанняў на ўзроўні паслоў па асаблівых даручэннях.
Дагэтуль Вільнюс устрымліваўся ад кантактаў з Мінскам на палітычным узроўні, лічачы, што ўсе спрэчныя пытанні можна вырашыць на так званым "тэхнічным" узроўні ведамстваў, напрыклад, пагранічных служб.