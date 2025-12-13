Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Літве загаварылі аб гатоўнасці да перамоў з Беларуссю

Вільнюс нарэшце заявіў аб гатоўнасці да перамоў з Мінскам, але ў асаблівым фармаце. Згодна з паведамленнямі літоўскіх СМІ, якія спасылаюцца на заяву кіраўніка МЗС балтыйскай рэспублікі, размова ідзе пра абмеркаванне пытанняў на ўзроўні паслоў па асаблівых даручэннях.

Дагэтуль Вільнюс устрымліваўся ад кантактаў з Мінскам на палітычным узроўні, лічачы, што ўсе спрэчныя пытанні можна вырашыць на так званым "тэхнічным" узроўні ведамстваў, напрыклад, пагранічных служб.

