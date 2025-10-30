3.70 BYN
У Маскве праходзіць фестываль, прысвечаны народам Расіі і СНД
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Маскве праходзіць фестываль "Народы Расіі і СНД". Ён сабраў сотні ўдзельнікаў з усіх расійскіх рэгіёнаў, а таксама Cадружнасці Незалежных Дзяржаў.
Сёння, калі былыя савецкія рэспублікі спрабуюць раз'яднаць, а часам і сутыкнуць адну з адной, вельмі важна развіваць эканамічныя, палітычныя і культурныя сувязі, пры гэтым паважаючы нацыянальныя інтарэсы і суверэнітэт адно аднаго.
У рамках фестывалю адбудуцца выставы, канцэрты і кінафорумы. Вынікі падвядуць 5 лістапада на сустрэчы сакратароў саветаў бяспекі дзяржаў - удзельніц СНД.