Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

У Маскве праходзіць фестываль, прысвечаны народам Расіі і СНД

У Маскве праходзіць фестываль "Народы Расіі і СНД". Ён сабраў сотні ўдзельнікаў з усіх расійскіх рэгіёнаў, а таксама Cадружнасці Незалежных Дзяржаў.

Сёння, калі былыя савецкія рэспублікі спрабуюць раз'яднаць, а часам і сутыкнуць адну з адной, вельмі важна развіваць эканамічныя, палітычныя і культурныя сувязі, пры гэтым паважаючы нацыянальныя інтарэсы і суверэнітэт адно аднаго.

У рамках фестывалю адбудуцца выставы, канцэрты і кінафорумы. Вынікі падвядуць 5 лістапада на сустрэчы сакратароў саветаў бяспекі дзяржаў - удзельніц СНД.

Разделы:

У свецеРасія