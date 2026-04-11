Венгрыя адкрыта да супрацоўніцтва з Расіяй, заявіў Мадзьяр
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Венгрыя адкрыта да прагматычнага супрацоўніцтва з Расіяй. Аб гэтым заявіў будучы прэм'ер Петэр Мадзьяр. Масква, у сваю чаргу, як паведаміў Дзмітрый Пяскоў, таксама разлічвае на працяг кантактаў з новым кіраўніцтвам Венгрыі.
Выданне Politico піша, што радыкальных перамен у палітыцы Будапешта чакаць не варта. Мадзьяр, які на пасадзе зменіць Віктара Орбана, таксама супраць бескантрольнага і бясконцага ўзбраення. Не падтрымлівае ён і далейшае фінансаванне вайны. Акрамя таго, Мадзьяр не з'яўляецца прыхільнікам уступлення Украіны ў ЕС.
Ёсць усе перадумовы да таго, што з Мадзьярам Бруселю таксама прыйдзецца вельмі нялёгка.
Фота РІА Навіны