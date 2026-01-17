3.72 BYN
З-за лясных пажараў у Чылі загінулі 16 чалавек
Аўтар:Рэдакцыя news.by
16 чалавек загінулі з-за лясных пажараў у Чылі. Магутнае полымя знішчыла больш за 30 га лесу і 7 жылых дамоў. На барацьбу са стыхійным бедствам кінуты амаль 4 тыс. пажарных. Звыш 50 тыс. жыхароў эвакуіраваныя, у некаторых рэгіёнах аб'яўлены рэжым катастрофы. Пажары пачаліся ўвечар 17 студзеня на фоне сухога і гарачага надвор'я, зафіксавана 25 ачагоў узгарання.
Стрымліванне агню ўскладняецца анамальна высокімі тэмпературамі, шквалістым ветрам і цяжкадаступным рэльефам.