Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

ЗША будуць выдзяляць гранты на свабоду слова ў ЕС

ЗША будуць выдзяляць гранты на свабоду слова ў ЕС. Як паведамляюць СМІ, амерыканскія ўлады жорстка крытыкуюць такія меры рэгулявання, як еўрапейскі закон аб лічбавых паслугах і брытанскі закон аб бяспецы ў інтэрнэце.

Вашынгтон сцвярджае, што яны нібыта прыгнятаюць свабоду слова і накладваюць празмерныя патрабаванні на амерыканскія тэхналагічныя кампаніі.

Намеснік дзяржсакратара па пытаннях публічнай дыпламатыі Сара Роджэрс адпраўляецца ў тур па еўрапейскіх гарадах, каб абмеркаваць гэтыя пытанні з афіцыйнымі асобамі і прадстаўнікамі грамадзянскага грамадства. Роджэрс заявіла, што мэтай яе працы будзе выдзяленне грантаў, якія будуць прасоўваць свабоду слова ў еўрапейскіх краінах.

Разделы:

У свецеЕўропаЗША