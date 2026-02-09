3.72 BYN
ЗША будуць выдзяляць гранты на свабоду слова ў ЕС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША будуць выдзяляць гранты на свабоду слова ў ЕС. Як паведамляюць СМІ, амерыканскія ўлады жорстка крытыкуюць такія меры рэгулявання, як еўрапейскі закон аб лічбавых паслугах і брытанскі закон аб бяспецы ў інтэрнэце.
Вашынгтон сцвярджае, што яны нібыта прыгнятаюць свабоду слова і накладваюць празмерныя патрабаванні на амерыканскія тэхналагічныя кампаніі.
Намеснік дзяржсакратара па пытаннях публічнай дыпламатыі Сара Роджэрс адпраўляецца ў тур па еўрапейскіх гарадах, каб абмеркаваць гэтыя пытанні з афіцыйнымі асобамі і прадстаўнікамі грамадзянскага грамадства. Роджэрс заявіла, што мэтай яе працы будзе выдзяленне грантаў, якія будуць прасоўваць свабоду слова ў еўрапейскіх краінах.