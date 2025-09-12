3.63 BYN
Як пабудаваць маршрут на свяце ў Мінску, каб не прапусціць цікавыя падзеі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На працягу ўсяго дня карэспандэнты "Першага інфармацыйнага" тэлеканала будуць працаваць на святочных пляцоўках, а ў выязной студыі ў цэнтры сталіцы з гасцямі будзем гаварыць пра нашы агульныя дасягненні, дзяліцца атмасферай свята, эмоцыямі і святочным настроем.
Куды пайсці, якую пляцоўку выбраць для бацькоў і дзяцей. Начальнік упраўлення культуры Мінгарвыканкама Кацярына Лучына дапамагла зарыентавацца і накіравала па інтарэсах (падрабязнасці ў відэа).