Лукашэнка ў Мінску пабываў на цырымоніі шлюбу і пажадаў новай сям'і траіх дзетак

Прэзідэнт адкрыў абноўлены комплекс "Лошыцкі". Аб'ект шматфункцыянальны. У зале ўрачыстасцей праходзіла цырымонія шлюбу. Лідар павіншаваў маладых.

Перад размовай Першы азнаёміўся з рэканструкцыяй комплексу "Лошыцкі". Аляксандр Лукашэнка арыентаваў кіраўніцтва горада - у Мінску трэба актыўна прывабліваць жыхароў да добраўпарадкавання. Намаганнямі грамадства і дзяржавы сталіца стала адным з самых прывабных турыстычных кірункаў у Беларусі і, вядома, зручным і прыгожым месцам для жыцця.