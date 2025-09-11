3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
Лукашэнка ў Мінску пабываў на цырымоніі шлюбу і пажадаў новай сям'і траіх дзетак
Прэзідэнт адкрыў абноўлены комплекс "Лошыцкі". Аб'ект шматфункцыянальны. У зале ўрачыстасцей праходзіла цырымонія шлюбу. Лідар павіншаваў маладых.
Будзем рабіць усё, каб жыць, працаваць, будаваць, але не ваяваць. Пра гэта заявіў Аляксандр Лукашэнка падчас зносін з будаўнікамі і прадстаўнікамі грамадскасці ў комплексе "Лошыцкі". Прэзідэнт таксама распавёў, чаго не хапае Мінску і аб адкрытасці нашай краіны.
Аляксандр Лукашэнка адкрыў абноўлены гісторыка-культурны комплекс "Лошыцкі"
Перад размовай Першы азнаёміўся з рэканструкцыяй комплексу "Лошыцкі". Аляксандр Лукашэнка арыентаваў кіраўніцтва горада - у Мінску трэба актыўна прывабліваць жыхароў да добраўпарадкавання. Намаганнямі грамадства і дзяржавы сталіца стала адным з самых прывабных турыстычных кірункаў у Беларусі і, вядома, зручным і прыгожым месцам для жыцця.
Прэзідэнт пабываў на цырымоніі шлюбу
Аглядаючы абноўленую залу ўрачыстых мерапрыемстваў, Аляксандр Лукашэнка стаў удзельнікам цырымоніі шлюбу маладой пары - Дзмітрыя і Паліны. Прэзідэнт павіншаваў маладых і пажадаў новай сям'і траіх дзетак.
У нашай краіне па-асабліваму ставяцца да захавання і рэканструкцыі гістарычных аб'ектаў. Пасля абнаўлення гісторыка-культурны комплекс "Лошыцкі" - гэта ўнікальны аб'ект. Ён уключае ў сябе шматфункцыянальны будынак, гасцініцу з залай урачыстасцей і кафэ. Канцэпцыя інтэр'ераў заснавана на нацыянальных матэрыяльных і духоўных каштоўнасцях, транслюе гістарычнае функцыянальнае прызначэнне комплексу.