Турнір "Ліга адважных" рыхтуецца да новага сезона
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Праект Прэзідэнцкага спартыўнага клуба і Беларускай федэрацыі барацьбы "Ліга адважных" рыхтуецца да новага сезона. Прама зараз працягваюцца адборачныя этапы. Так, сёння ў Мінску ўдзельнікі змагаюцца за сваё месца ў саставе каманды, якая прадставіць горад-герой у фінальных стадыях каманднага турніру.
Наступны этап - гэта чвэрцьфіналы, дзе будуць прадстаўлены каманды кожнай вобласці і горада Мінска. Плануецца таксама ўдзел спартсменаў з Расіі.