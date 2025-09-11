3.63 BYN
Літва можа закрыць мяжу з Беларуссю пры правакацыі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пры правакацыі Літва можа "адразу ж" закрыць мяжу з Беларуссю. Такую заяву зрабіў кіраўнік МУС прыбалтыйскай рэспублікі Уладзіслаў Кандратовіч.
Пакуль жа, сказаў ён, Вільнюс не закрывае пункты пропуску, якія працуюць, каб не нашкодзіць грамадзянам ЕС у Беларусі.
Як адзначылі ў беларускім Дзяржпагранкамітэце, пасля закрыцця польскай мяжы больш за тысячу аўтамабіляў чакаюць уезду ў Літву. У мытні заявілі, што гатовы да павелічэння патокаў транспартных сродкаў на літоўскім і латвійскім напрамках пасля закрыцця Польшчай мяжы.
У пунктах пропуску "Каменны Лог", "Беняконі", "Грыгароўшчына" ўзмоцнены змены і забяспечана гатоўнасць да афармлення максімальнай колькасці транспарту.