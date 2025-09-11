3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
Сіла краіны - у людзях: урачысты сход да Дня народнага адзінства прайшоў ў Авальнай зале
Аўтар:Капіталіна Зінкевіч
Сіла Беларусі - у яе людзях. Дзякуючы іх штодзённай прафесійнай працы, адданасці выбранай справе і месцу, у якім жывуць, сёння краіна годна гучыць на сусветнай арэне.
Напярэдадні 17 верасня ў Авальнай зале Палаты прадстаўнікоў упершыню адбыўся ўрачысты сход, дзе дзякавалі беларусам, якія ўмацоўваюць нашу нацыянальную годнасць. Пра галоўную сілу Беларусі - яе людзей - рэпартаж Капіталіны Зінкевіч (глядзіце відэа).