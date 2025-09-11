3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
Лукашэнка прысутнічае на фінале ХIV Нацыянальнага конкурсу прыгажосці "Міс Беларусь - 2025"
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца на фінале ХIV Нацыянальнага конкурсу прыгажосці "Міс Беларусь - 2025", інфармуе БЕЛТА.
Кіраўнік дзяржавы прыбыў у Палац спорту, які стаў месцам правядзення маляўнічага фінальнага шоу, і заняў месца сярод гледачоў. Прысутнасць Прэзідэнта на гэтым мерапрыемстве стала ўжо традыцыйнай і сведчыць пра высокі культурны статус конкурсу для ўсёй краіны. Паглядзець фінальнае шоу звычайна прыходзяць тысячы гледачоў, сярод якіх, зразумела, шматлікія групы падтрымкі саміх прэтэндэнтак на карону галоўнай прыгажуні Беларусі і вядомыя медыйныя асобы, дзяржаўныя і грамадскія дзеячы.
Уладальніцу тытула "Міс Беларусь - 2025" журы выбірае з 24 фіналістак, якія прайшлі адборачныя туры спачатку на рэгіянальным, а потым на абласным і мінскім гарадскім этапах (усяго ў адборах прынялі ўдзел 854 дзяўчыны).