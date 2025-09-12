3.63 BYN
Цырымонія ўскладання кветак да стэлы "Мінск - горад-герой" адкрыла святкаванне Дня горада
Любімая сталіца святкуе дзень нараджэння. Мінску 958 гадоў. Разам з найпрыгажэйшым горадам на планеце адзначаем свята ярка і маштабна.
Цырымонія ўскладання кветак да абеліска "Мінск - горад-герой" адкрыла святкаванне Дня горада. У ёй прынялі ўдзел кіраўніцтва горада, прадстаўнікі міністэрстваў, Савета Рэспублікі, замежныя дэлегацыі, адміністрацыі раёнаў і актыў грамадскіх аб'яднанняў, а таксама моладзь.
Наталля Качанава, старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі: "У гэты святочны дзень я хацела б пажадаць мінчанам і жыхарам нашай краіны ўсяго самага добрага. Захоўвайце памяць, рабіце ўсё, каб прымножыць і захаваць слаўныя традыцыі, якія ёсць у нашым горадзе Мінску і ў нашай краіне, памяць аб тых людзях, якія адваявалі свабоду і незалежнасць у гады Вялікай Айчыннай вайны".
Сёння ў афішы - яркае і незабыўнае свята! Праграма Дня горада ўражвае разнастайнасцю. У кожным раёне ўжо разгарнуліся канцэрты, квэсты і спаборніцтвы.