Цырымонія ўскладання кветак да стэлы "Мінск - горад-герой" адкрыла святкаванне Дня горада

Цырымонія ўскладання кветак да абеліска "Мінск - горад-герой" адкрыла святкаванне Дня горада. У ёй прынялі ўдзел кіраўніцтва горада, прадстаўнікі міністэрстваў, Савета Рэспублікі, замежныя дэлегацыі, адміністрацыі раёнаў і актыў грамадскіх аб'яднанняў, а таксама моладзь.

Наталля Качанава, старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі: "У гэты святочны дзень я хацела б пажадаць мінчанам і жыхарам нашай краіны ўсяго самага добрага. Захоўвайце памяць, рабіце ўсё, каб прымножыць і захаваць слаўныя традыцыі, якія ёсць у нашым горадзе Мінску і ў нашай краіне, памяць аб тых людзях, якія адваявалі свабоду і незалежнасць у гады Вялікай Айчыннай вайны".