Мяжа Беларусі і краін ЕС: працуюць 3 пункты пропуску з 14

Сітуацыя на беларуска-літоўскай мяжы пад кантролем, нашы мытнікі і пагранічнікі працуюць ва ўзмоцненым рэжыме. На 12 верасня выезд у ЕС з Беларусі для легкавых аўто магчымы праз літоўскі кірунак - гэта "Каменны Лог" і "Беняконі".



Па стане на 14:00 150 і 110 машын у чаканні. Колькасць грузавога транспарту нязвыкла мала - крыху больш за 700 грузавікоў. Латвійскі кірунак абсалютна свабодны.