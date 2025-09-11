3.63 BYN
Мяжа Беларусі і краін ЕС: працуюць 3 пункты пропуску з 14
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сітуацыя на беларуска-літоўскай мяжы пад кантролем, нашы мытнікі і пагранічнікі працуюць ва ўзмоцненым рэжыме. На 12 верасня выезд у ЕС з Беларусі для легкавых аўто магчымы праз літоўскі кірунак - гэта "Каменны Лог" і "Беняконі".
Па стане на 14:00 150 і 110 машын у чаканні. Колькасць грузавога транспарту нязвыкла мала - крыху больш за 700 грузавікоў. Латвійскі кірунак абсалютна свабодны.
Нягледзячы на невялікі паток транспарту, літоўскія кантрольныя службы за суткі аформілі 13 % і 28 % цяжкагрузаў ад нормы.