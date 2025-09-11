3.63 BYN
Заслаўе рыхтуецца да абласнога фестывалю-кірмашу "Дажынкі-2025"
Заслаўе рыхтуецца да абласных "Дажынак". Вялікае свята - нагода для маштабнага апгрэйду горада. Традыцыйна да фестывалю-кірмашу рамантуюць жыллё, а гэта амаль 70 дамоў. Абновяць дзіцячыя сады, школу мастацтваў, з'явіцца новы музей фармату open-air. А 12 верасня да добраўпарадкавання часовай сталіцы Мінскай вобласці (такі статус цяпер у Заслаўя) далучыліся моладзь і дэпутаты.
Заслаўе - горад статусны. Гэта і часовая сталіца Мінскай вобласці, і сталічны горад-спадарожнік. Больш за тое, юбіляр. Сёлета Заслаўю 1040 гадоў.
За апошні год горад значна абнавіўся, памаладзеў. Тут рамантуюць амаль 70 дамоў: свежы выгляд у фасадаў, дахаў, 26 прыдамавых тэрыторый. Абнавілі і сацыяльна значныя аб'екты, сярод якіх дзіцячыя сады, школа мастацтваў. Свой унёсак у фінальнае добраўпарадкаванне Заслаўя 12 верасня зрабілі моладзь, дэпутаты, мясцовыя жыхары. Усіх аб'яднаў суботнік пад назвай "Рыхтуемся разам да "Дажынак". Акрамя таго, літаральна кожны дзень горад упрыгожваюць новыя арт-аб'екты.
Сам фестываль-кірмаш працаўнікоў вёскі Мінскай вобласці "Дажынкі" пройдзе 20 верасня. Традыцыйна будзе яркая культурная праграма, дэгустацыя прадукцыі АПК і, вядома, віншаванні нашых хлебаробаў.