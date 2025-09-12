3.63 BYN
Фантастычны падарунак ад Лукашэнкі атрымала кожная ўдзельніца конкурсу "Міс Беларусь - 2025"
Уладальніцай тытула першай прыгажуні краіны стала студэнтка Наваполацкага дзяржаўнага музычнага каледжа Алёна Кучарук. У Мінску падвялі вынікі Нацыянальнага конкурсу "Міс Беларусь - 2025". У фінал прайшлі 24 канкурсанткі. Палац спорту сабраў звыш 3 тыс. чалавек. У зале па традыцыі быў і Прэзідэнт краіны.
"Я адчуваю, што знаходжуся на сваім месцы, і ўсё ў жыцці адбываецца так, як павінна. Калі мне ўпершыню прапанавалі паўдзельнічаць у гэтым конкурсе, я адразу адмовілася. Але мама сказала: "Ты ж нічога не страчваеш, паспрабуй". У выніку я разумею, што ўсё складваецца так, як і павінна быць - усё ідзе па лёсе", - падзялілася сваімі эмоцыямі ўладальніца тытула "Міс Беларусь - 2025".
Прыгожы вечар, эмоцыі канкурсантак і выдатнае шоу! З захапленнем гледачы сустрэлі нумар у нацыянальных касцюмах. Сёлета па традыцыі ўсім фіналісткам - падарунак ад кіраўніка дзяржавы.
Наталля Эйсмант, прэс-сакратар Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь: "Добры вечар! Я сапраўды папрасіла слова літаральна на хвіліну. Па-першае, як не павіншаваць? Дзяўчаты, віншую ўсіх вас! Дазвольце сказаць гэта ад імя ўсёй глядзельнай залы: гэта было вельмі прыгожа. Кожнай з вас вялікі дзякуй за гэты выдатны вечар. А зараз самае галоўнае. Хачу аб'явіць, што па нашай традыцыі тыя фантастычныя сукенкі, у якіх вы выйшлі ў фінале і ў якіх зараз знаходзіцеся, - гэта падарунак ад нашага Прэзідэнта. Хай яны застануцца для кожнай з вас памятным напамінам аб гэтым яркім дні ў вашым жыцці".
Ідэя фінальнага шоу пад назвай "Сусвет прыгажосці" звязаны з прыгажосцю як натхняльнай сілай для здзяйсненняў, подзвігаў і творчых перамог.