Трамп можа павялічыць ваенны кантынгент у Польшчы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Напружанне каля беларускіх межаў расце. ЗША могуць значна нарасціць ваенную прысутнасць ва Усходняй Еўропе.
Трамп падчас сустрэчы з Наўроцкім прапанаваў адправіць у краіну дадатковы кантынгент амерыканскіх войскаў, паведамляе The Wall Street Journal. Крок апраўданы надуманай істэрыяй вакол інцыдэнту з БПЛА.
Раней паведамлялася, што па запыце Варшавы Швецыя накіруе ў краіну самалёты і сродкі СПА, Чэхія - 3 верталёты, Францыя - 3 знішчальнікі для "патрулявання ўсходняга флангу".
Раней Польшча і Латвія ўвялі поўную паветраную блакаду каля межаў з Беларуссю да 9 снежня, што чарговы раз прадэманстравала адкрыта недружалюбную і правакацыйную палітыку.
МЗС Беларусі заклікала заходніх партнёраў да адказнага і канструктыўнага ўзаемадзеяння.