Лукашэнка: Трэба мабілізоўваць і аб'ядноўваць людзей для добраўпарадкавання Мінска

Добраўпарадкаванне, развіццё сталіцы, цяперашні ўраджай і палітычныя падзеі апошніх дзён. Напярэдадні Дня горада Аляксандр Лукашэнка пабываў у абноўленым комплексе "Лошыцкі".

Гаварылі пра тое, як зрабіць галоўны горад краіны яшчэ больш камфортным і зручным для жыцця. Навесці канчатковы глянец трэба і не без дапамогі саміх гараджан, заўсёды падкрэслівае Прэзідэнт. Пагаварыўшы з будаўнікамі і прадстаўнікамі грамадскасці ў комплексе "Лошыцкі", Аляксандр Лукашэнка нагадаў, як важна, каб кожны ў краіне займаўся сваёй справай. У беларусаў ёсць усё, каб гарантаваць бяспеку харчовую і не толькі.