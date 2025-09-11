3.63 BYN
Лукашэнка: Трэба мабілізоўваць і аб'ядноўваць людзей для добраўпарадкавання Мінска
Добраўпарадкаванне, развіццё сталіцы, цяперашні ўраджай і палітычныя падзеі апошніх дзён. Напярэдадні Дня горада Аляксандр Лукашэнка пабываў у абноўленым комплексе "Лошыцкі".
Гаварылі пра тое, як зрабіць галоўны горад краіны яшчэ больш камфортным і зручным для жыцця. Навесці канчатковы глянец трэба і не без дапамогі саміх гараджан, заўсёды падкрэслівае Прэзідэнт. Пагаварыўшы з будаўнікамі і прадстаўнікамі грамадскасці ў комплексе "Лошыцкі", Аляксандр Лукашэнка нагадаў, як важна, каб кожны ў краіне займаўся сваёй справай. У беларусаў ёсць усё, каб гарантаваць бяспеку харчовую і не толькі.
Унікальны сядзібна-паркавы комплекс "Лошыцкі" на поўдні сталіцы доўга стаяў закансерваваным. Але вакол разрастаўся раён, было вырашана маляўнічую сталічную пляцоўку ажывіць - старажытныя будынкі, вадаёмы, зялёныя краявіды. У выніку абнаўленне парку стала сапраўдным падарункам мінчанам да Дня горада.
Наведванне пачалі з грунтоўнага даклада аб тым, як у Мінску наводзяць прыгажосць. У сталіцы гэта праца ніколі не спыняецца. Парадак у дварах, рамонт дарог, стварэнне зялёных палос, уладкаванне дзіцячых пляцовак і зон адпачынку - гэта толькі частка вялікай працы ў горадзе (падрабязнасці ў відэа).