У Мінску стартаваў конкурс "Міс Беларусь - 2025". У фінале 24 прэтэндэнткі на карону прыгажосці
Аўтар:Аляксандра Трушкевіч
У Мінску стартаваў сапраўдны марафон прыгажосці. Сёння дзяўчаты з розных куткоў Беларусі пазмагаюцца за запаветны тытул першай прыгажуні Сінявокай. У фінал Нацыянальнага конкурсу "Міс Беларусь" выйшлі 24 прэтэндэнткі на карону эталона прыгажосці.
Сёлета конкурс выйшаў у дапоўненую рэальнасць. Фота канкурсантак падрыхтавалі ў суаўтарстве з нейрасеткамі. Традыцыйна ў зале будзе беларускі лідар (глядзіце відэа).