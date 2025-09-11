Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяАрміяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяТранспартТурызмЭкалогія

У Мінску стартаваў конкурс "Міс Беларусь - 2025". У фінале 24 прэтэндэнткі на карону прыгажосці

У Мінску стартаваў сапраўдны марафон прыгажосці. Сёння дзяўчаты з розных куткоў Беларусі пазмагаюцца за запаветны тытул першай прыгажуні Сінявокай. У фінал Нацыянальнага конкурсу "Міс Беларусь" выйшлі 24 прэтэндэнткі на карону эталона прыгажосці.

Сёлета конкурс выйшаў у дапоўненую рэальнасць. Фота канкурсантак падрыхтавалі ў суаўтарстве з нейрасеткамі. Традыцыйна ў зале будзе беларускі лідар (глядзіце відэа).