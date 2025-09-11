Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяАрміяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяТранспартТурызмЭкалогія

Чарнецкі: Гэта шанц паказаць усяму свету, што беларускія дзяўчаты лепшыя

Самую прыгожую дзяўчыну краіны выбралі ў сталічным Палацы спорту. Там прайшоў фінал конкурсу "Міс Беларусь". Сцэна ператварылася ў касмічную галактыку. Кожная ўдзельніца выходзіла ў вобразе сваёй планеты з унікальнай гісторыяй і характарам. Падтрымаць з трыбуны прэтэндэнтак на карону прыехаў і Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

18-гадовая Алёна Кучарук з Полацка будзе прадстаўляць імідж Беларусі на прэстыжным конкурсе "Міс Сусвет".