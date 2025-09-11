3.63 BYN
Вальфовіч: Вучэнні "Захад-2025" не ўяўляюць ніякай пагрозы для нашых заходніх суседзяў і партнёраў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вучэнні "Захад-2025" носяць толькі абарончы характар. Мэты звязаны выключна з гарантаваннем ваеннай бяспекі Саюзнай дзяржавы і не ўяўляюць ніякай пагрозы для нашых заходніх суседзяў і партнёраў. Дзяржсакратар Савета бяспекі Беларусі на палігоне пракаменціраваў пачатак манеўраў. Пры гэтым Аляксандр Вальфовіч удакладніў - мерапрыемства абсалютна планавае.
Манеўры максімальна адкрытыя і празрыстыя, нягледзячы на гэта, у Еўропе ў іх спрабуюць угледзець небяспеку.
Нашы Узброеныя Сілы актыўна адсочваюць усю ваенную актыўнасць НАТА і гатовы рэагаваць на любыя правакацыі, якія могуць узнікнуць падчас правядзення вучэнняў "Захад-2025".