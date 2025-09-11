3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
"Інтэрбачанне-2025" адкрые Куба, з фінальным нумарам выступіць Індыя
Аўтар:Лідзія Заблоцкая
Музычнае экспа сабрала Масква. 23 краіны свету ўдзельнічаюць у "Інтэрбачанні". 12 верасня культурныя дыпламаты сустрэліся на ўрачыстай цырымоніі жараб'ёўкі. З лёгкай рукі Насці Краўчанкі Беларусь стане кульмінацыяй форуму.
Насця - праваднік на закрытую рэпетыцыю. Напярэдадні адбылося першае знаёмства з Live Арэнай. Тры хвіліны высокатэхналагічнага палёту, нот і харэаграфіі пакуль знаходзяцца па-за камерамі. Беларусь апошняй праверыла сцэнічную пляцоўку. Дарэчы, і ўзлёт "Матылька" стане кульмінацыяй конкурсу (відэа).