21 чэрвеня ў Беларусі адзначаюць Дзень медыцынскіх работнікаў

Штодня 24/7 медыкі стаяць на варце здароўя. 21 чэрвеня ў Беларусі адзначаецца Дзень медыцынскіх работнікаў. Яго святкуюць штогод у трэцюю нядзелю чэрвеня. Лепшыя з лепшых прадстаўнікоў гэтай высакароднай прафесіі атрымліваюць заслужаныя ўзнагароды і прымаюць віншаванні.

Клапатлівыя рукі Таццяны Савіч, спагадлівае сэрца і прафесіяналізм - сапраўдная апора для кожнага малыша. Урач-педыятр прызнаецца, што ў ролі мамы яна не толькі дома, але і на працы, бо пацыенты - таксама яе дзеці.